„Mrs. Maisel“: 50er-Charme mit dem Witz von Heute

Das Warten hat nach zwei Jahren ein Ende! „The Marvelous Mrs. Maisel“ kehrt endlich mit einer vierten Staffel zu Amazon Prime Video zurück. Die herzigste Serie am Streaming-Markt von Amy Sherman-Palladino und Dan Palladino, die uns schon die „Gilmore Girls“ geschenkt haben, wird dieses Mal in Doppelfolgen jeweils freitags verfügbar sein. Die neuen Folgen rund um die Stand-up-Komikerin Midge Maisel (Rachel Brosnahan, bekannt aus „House of Cards“) drehen sich weiterhin um deren mühsam erkämpfte Erfolge in einer Männerdomäne der 50er-Jahre.