Private Einblicke: Doku-Soap „Diese Ochsenknechts“

Cheyenne Ochsenknecht möchte so rüberkommen, „wie ich wirklich bin: einfach scheiße“. Währenddessen resümiert Bruder Jimi Blue über sein Leben mit 18, als er schon zehn verschiedene Luxusschlitten - exklusive Führerschein - hatte und in einer zweistöckigen Wohnung in München residierte. Wilson Gonzales referiert über seine Hobbys abseits der Schauspielerei. „Ich mag auch Kunst, Kultur und Kartoffeln mit Quark.“ Und Matriarchin Natascha Ochsenknecht? Die probiert sich derweil auf Tinder aus.