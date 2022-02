Bildgewaltiges Episoden-Werk von Wes Anderson

Auch in „The French Dispatch“ ist Wes Andersons zeitlos nostalgische Handschrift unverkennbar und zeichnet einen Episodenfilm rund um das titelgebende, imaginäre Magazin - das dem „The New Yorker“ nachempfunden ist, aber in Frankreich produziert wird - sowie dessen Chefredakteur Arthur Howitzer Jr. (Murray). Der segnet gleich zu Beginn des Films das Zeitliche und hinterlässt seinen hochkarätigen Journalisten testamentarisch eine Aufgabe: Die allerletzte Ausgabe fertigstellen, mit drei Artikeln und einem Nachruf, denen im Film jeweils eine Episode gewidmet ist. Danach ist das Magazin Geschichte.