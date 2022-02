„Severance“: Ein Leben als halber Mensch

Wie würde es Ihnen gefallen, wenn Sie sich an Ihre tägliche Zeit im Büro daheim nicht mehr erinnern könnten? Reizvoll? Oder der blanke Horror? Auch die Gesellschaft in „Severance“ ist sich da nicht einig. Die Mitarbeiter der Firma Lumen jedenfalls stimmen vor dem Antritt ihres Jobs einer Gehirn-Operation zu, die ihr persönliches von ihrem Arbeitsleben trennt. Da wie dort erinnern sie sich nicht, was ihre zweite Hälfte gemacht hat. Ein Trick der Firma, um grausige Machenschaften geheimzuhalten? Jedenfalls verschwindet plötzlich ein Kollege ohne Vorwarnung und löst vor allem bei Mark (Adam Scott) und Helly (Britt Lower) Zweifel aus.