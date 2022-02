Ferienflieger versetzen Airport in den Steigflug

Am krisengebeutelten Salzburg Airport stehen die Zeichen nun auf Aufschwung: Allein am Samstag steuerten über 90 Ferienflieger den Airport an, obwohl Orkantief „Zeynep“ über Europa fegte. Knapp 20.000 Passagiere fertigte der Flughafen ab. Und gerade das sorgt nun für neue Perspektiven – die „Krone“ machte sich ein Bild.