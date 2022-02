Salzburger Sturm auf die Starmania-Bühne

„Ich hab zusätzlich zum Flötenunterricht später auch Klavier- und Gitarrenunterricht genommen“, so Hannah. „Vor einem Jahr habe ich angefangen, auch selbst Songs zu schreiben“, so die erst 17-Jährige weiter. Von ihrer Teilnahme bei Starmania erhofft sie sich vor allem, neue Kontakte knüpfen zu können. „Ich freue mich schon auf das Vocal Coaching, ich möchte mir so viel wie möglich mitnehmen und denke, ich kann noch viel lernen. Bühnenerfahrung sammeln, über meinen Schatten springen und einfach zeigen, was ich kann“, erzählt Hannah.