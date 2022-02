„Meine Mission ist es, Herzen zu verteilen!“

Krone: Was kann man unter einem großen Ziel verstehen?

Bösch: Bei vielen Menschen ist völlig unklar, wieso sie abnehmen wollen. Sie wollen etwa etwas fitter sein, aber sie brennen nicht dafür. Ich rate meinen Kunden, 30 Gründe aufzuschreiben, wieso sie ihr Ziel erreichen wollen. Es gibt zwei Arten von Gründen: Bei den einen geht es um das gesündere Leben. Damit werde ich wahrscheinlich nicht genügend Power aufbringen, um durchzuhalten. Aber wenn ich mich vor meinem Partner nicht mehr nackt zeigen will, weil ich mich für meinen Körper schäme, tut das weh. Dieser Schmerz kann in Motivation umgewandelt werden und führt dann auch die gewünschte Veränderung herbei. Leider ist es bei uns Menschen meist so, dass der Leidensdruck sehr hoch sein muss, damit man ins Tun kommt. Es ist einfacher, in einer Situation zu verharren als alles zu verändern.