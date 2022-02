Strolz beweist, dass die Philosophie funktioniert

Adrenalin, Euphorie, Emotionen. Erfolgreiche Tage sind wunderschön. Aber auch anstrengend. Oft kehrt erst sehr spät Ruhe ein. Wenn sie dann kommt, die Zeit zum Herunterkommen und Abschalten, wird der Erfolg für einen selbst erst so richtig greifbar. Man lässt sich ins Bett fallen, schließt die Augen, atmet tief durch. Und man genießt. Man lässt den Tag Revue passieren und denkt zurück. Manchmal sogar ganz weit. An das erste Rennen, den ersten Pokal, die erste Bestzeit. Oder an die Zeit im VSV, in der alles begann.