Auffahrunfall im Lungau

Bei einem Auffahrunfall verletzt wurden ein 18-jähriger Lungauer und sein Beifahrer. Als eine 35-jährige Autolenkerin aus der Stadt Salzburg auf der Murtalstraße in Richtung St. Michael wegen einem Linksabbieger bremste, konnte der 18-jährige nicht mehr rechtzeitig anhalten und krachte in das Auto der 39-jährigen. Die Rettung brachte den jungen Lungauer plus seinen Beifahrer ins Krankenhaus, alle Alkotests verliefen negativ.