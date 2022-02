Gurgeln mit der Lotterie-Milliarde

Eigentlich hätte ja Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) im „Club 3“ - dem gemeinsamen TV-Format von Krone, Kurier und Profil - Platz nehmen sollen, angesichts der ab heute geltenden Lockerungsschritte und dem geplanten Aus fast aller Corona-Maßnahmen mit 5. März hätten unser geschäftsführender Chefredakteur Klaus Herrmann, Richard Grasl (Kurier) und Clemens Neuhold (Profil) etliche Fragen an ihn gehabt. Doch Mückstein war kurzfristig verhindert. Macht nichts, mit dem Wiener Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) ist eine weitere zentrale Figur in der Corona-Politik zu Wort gekommen. Bekanntlich bremst Wien die landesweite Öffnungsparade aus Sorge vor einer unliebsamen Virus-Rückkehr. Hacker spart nicht mit dem Austeilen und lässt an der Aufhebung fast aller Corona-Maßnahmen kein gutes Haar.