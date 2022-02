Die kleine Botin lernt auch nie aus

„Was kann ich dazu beitragen, um die Umgebung lerngerecht zu gestalten?“ Meiner Erfahrung nach sind Lernklima, Umgebung und Selbstbestimmtheit wesentliche Faktoren für eine zuverlässige Basis. Je nach Alter kann das Kind schon gewisse Einheiten oder Aufgaben in Eigenregie erledigen, und ich schaue nur, ob alles gemacht ist. Schwierige Themen oder längere Übungen teilen wir gern in fest abgesteckte Zeitfenster. Wenn wir zwei Aufgaben geschafft haben, gehen wir für eine halbe Stunde raus in die frische Luft. Für „langweiligen“ Stoff versuche ich, motivierende Anknüpfpunkte im Alltag zu finden. Kopfrechnen gelingt plötzlich besser, wenn das Kind selbst erkennt, was es sich um sein Taschengeld kaufen kann, und Englischvokabel ermöglichen es, den Lieblingsfilm im Original zu schauen.