Jetzt LIVE: Ausgleich! Nkunku trifft per Kopf

Der Rekordsieger dieses Bewerbs, der FC Sevilla, der in der CL gegenüber Salzburg das Nachsehen hatte, trifft auf den kroatischen Serienmeister Dinamo Zagreb, Arbeitgeber des Ex-Austrianers Emir Dilaver. Zagreb, das in der Gruppenphase Rapid Wien hinter sich ließ, tritt zunächst in Andalusien an. Dazu trifft Atalanta Bergamo auf Olympiakos Piräus und Porto auf Lazio Rom.