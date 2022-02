„Es ist eine Mischung aus Euphorie und Stress“

In einem Punkt sind sich die Nacht-Gastronomen einig: Sie freuen sich unendlich, bald ihre Lokale wieder aufsperren zu dürfen. „Aber zwei Wochen Vorlaufszeit sind schon recht knapp“, sagt Franz Busta, der das City Beats in der Stadt Salzburg betreibt. Das Problem: „Wir haben etwa 70 Mitarbeiter beschäftigt, nach so langer Zeit haben sich einige neue Jobs gesucht. Deswegen müssen wir in zwei Wochen jetzt 20 bis 25 neue Mitarbeiter finden“ sagt der Gastronom.