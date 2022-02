Abhaltung des Kurses ist noch offen

Die Lehrveranstaltung „Wo liegen die Grenzen der akademischen Redefreiheit?“ aus dem Wintersemester hätte zur „Klärung“ der Thematik dienen sollen. Und obwohl der Kurs laut Studenten positiv endete, befürchten viele, dass das Folgeseminar von Georg Meggle abgesagt werden könnte. Wie es bereits im Jahr davor, aufgrund fraglicher Äußerungen, der Fall war. „Wir wollen ihn“, fordern seine Studenten am Fachbereich Philosophie und weisen jegliche Anschuldigen zurück. Zu einer Stellungnahme vonseiten der Universität kam es bisher nicht. Der Adressat des Briefes, Vizerektor Weichbold, sei bis zum Wochenende nicht im Büro. Der Brief wurde auch an die jüdische Hochschülerschaft geschickt, die sich ebenfalls noch nicht dazu äußerte.