„Dann verlieren wir 30 Prozent unserer Gäste“

Die Branche atmete nur kurz auf. Wien trägt die Lockerungen mit 5. März zwar mit, und es fällt die Sperrstunde, aber die 2-G-Regel bleibt in der Gastronomie bestehen. In Sachen Corona-Schutzmaßnahmen geht Wien weiter den eigenen Weg. Das sorgt für Unmut. Es brodelt in der Gastro- und Clubszene der Bundeshauptstadt. Einmal mehr setzt Wien, wie berichtet, auf strengere Maßnahmen als alle anderen Bundesländer. Wirte und Club-Betreiber sehen sich dadurch massiv benachteiligt. Das und weitere spannende Themen lesen Sie heute in Ihrer „Krone“ und auf krone.at/wien