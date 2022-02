Die kleine Frida war schneller als die Sanitäter

Die kleine Frida hatte es besonders eilig und erblickte noch zu Hause in Taufkirchen an der Pram das Licht der Welt. Am 15. Februar in aller Früh konnte es die kleine Erdenbürgerin gar nicht mehr erwarten. Schon kurz nach dem die Wehen einsetzten, war es den Eltern Martin und Magdalena Bernauer klar, dass es beim zweiten Kind schneller gehen würde als beim Ersten, weshalb sie über den Notruf 144 die Rettung und den Notarzt riefen.