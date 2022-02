Blech für Kombi-Team ++ Salzburger stark in CL

Blech für den ÖSV in der Nordischen Kombination und alle weiteren Olympia-Storys des Tages, Salzburg verpasst in der Champions League gegen die Bayern nur knapp die Sensation und Rapid will heute in der Europa-Conference-League punkten - das und noch mehr sind Ihre Themen bei den Krone-Sport-News mit Moderatorin Michaela Mayer am Donnerstag, dem 17. Februar.