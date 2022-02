Mit der „Krone“ zu „Great Voices“ ins Konzerthaus

Gewinnen Sie ein ganz besonderes VIP-Paket

Für das Konzert der südafrikanischen Sopranistin Pretty Yende und ihrer US-Kollegin Nadine Sierra haben wir ein besonderes VIP-Paket geschnürt, das unsere Leser ab sofort gewinnen können. Es enthält neben 1 x 2 Karten in der absoluten Top-Kategorie ein signiertes Programmheft, in der Pause 2 x Gläser Sekt/Wein/Mineralwasser und 4 belegte Brötchen an einem extra reservierten Stehtisch - und als Erinnerung für Zuhause die brandneue CD „Made for Opera“ von Nadine Sierra. Weiters verlosen wir noch 4 x 2 normale Karten.