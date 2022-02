Sportshops leergeräumt: Vierter Einbrecher in Haft

Ein Einbruch in Mayrhofen, einer in Hintertux und ein versuchter in Kufstein. Der Schaden beträgt mehr als 600.000 €. Verursacht wurde er von einer zumindest vierköpfigen Bande aus Rumänien. Vor Richterin Helga Moser musste sich nun ein weiteres Mitglied verantworten: Ein 41-jähriger Familienvater. Ihm blüht eine Haftstrafe.