Liebesbetrüger lockte Frauen kleine Vermögen raus

Die Vorgehensweise des Beschuldigten ähnelte sich bei den Geschädigten, wobei er unter Vortäuschung von falschen Tatsachen, Geld etwa für den Aufbau einer Gastronomie, Autohandel, Investment in Immobilien, Kautionshinterlegung, Begleichung von Strafen, Finanzamtsprüfung und offene Steuerforderungen, Therapie- und Krankenhauskosten aufgrund schwerer eigener Erkrankung, Begräbniskosten für den vorgetäuschten Tod seiner Familienangehörigen und anderen Lügen herauslockte. Der mutmaßliche Betrüger lernte die Geschädigten entweder via Internet auf Datingplattformen oder persönlich während seiner Besuche in Spielcasinos vor allem in Deutschland, Luxemburg und in den Niederlanden kennen