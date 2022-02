Mendoza: „Kindern helfen und Technik verbessern“

Anfang der 2000er Jahre träumt Michael „Mike“ Mendoza von einer Karriere als Profi-Fußballer. Mit 18 wird ein schwerer Knorpelschaden diagnostiziert und der eigentliche Plan wird über den Haufen geworfen. Mit „Lead the Ball“ bleibt er im wahrsten Sinne des Wortes am Ball und gibt technische Fertigkeiten an die junge Generation weiter. Mittlerweile ist er Familienvater und unter den Erfindern gelandet. „Lead the Box“ soll für jeden individuell da sein. „Ich will Kindern helfen und die Technik verbessern“, erzählt der ehemalige Nachwuchs-Teamspieler. Noch ist das Gerät in der Entwicklung - die ersten Details dazu gibt‘s aber bereits im Video-Interview!