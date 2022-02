Arbeitsreicher Valentinstag für Salzburgs Polizei

Am Nachmittag zog dann in der Innsbrucker Bundesstraße in der Stadt Salzburg ein umgebautes Auto die Aufmerksamkeit der Polizei auf sich. Beim Kfz eines 24-jährigen Pinzgauers stellten die Beamten fest, dass der Mittelschalldämpfer fehlte. Techniker der Landesprüfstelle stellten dann insgesamt fünf schwere Mängel fest. Der junge Mann wurde angezeigt und muss sein Auto nun wieder in einen verkehrssicheren Zustand versetzen.