Serieneinbrecher in der Stadt festgenommen

Ein 32-Jähriger, dem in Salzburg 18 Einbrüche in Firmen und Geschäften mit einem Gesamtschaden von rund 80.000 Euro angelastet werden, hat die Taten vor der Polizei großteils gestanden. Der Wert des Diebesgut beläuft sich auf knapp 8.000 Euro. Der Salzburger wurde bereits am 25. November des Vorjahres in einer Wohnung in Schallmoos festgenommen, nachdem er auf das Vordach geklettert und dort eingebrochen war, wie die Polizei am Montag informierte.