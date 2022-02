Gabalier bastelt in Nashville an Nach-Covid-Album

Nashville, Memphis, Tennessee. Keine drei Wörter sind mehr mit lässiger Countrymusic oder wenn man so will mit „Volks-Rock-‘n‘-Roll“ verbunden wie diese. Andreas Gabalier, dessen Vorbilder Elvis Presley und Johnny Cash heißen, kennt keinen besseren Ort, um Musik einzuspielen. Gerade ist er wieder dort, um sein neues Album zu produzieren. Im „Krone“-Video (oben ansehen) gibt er erste Einblicke und schickt „ganz liebe Grüße nach Hause“ an seine Fans.