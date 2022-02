7 Tote nach Explosion und Brand in Südfrankreich

„Bei einer Explosion und einem anschließenden Brand in der Region Pyrénées-Orientales sind mindestens sieben Menschen ums Leben gekommen. Ich unterbreche meine Reise nach Montpellier, um mich vor Ort zu begeben. Ich unterstütze die mobilisierten staatlichen Stellen und die Einwohner in vollem Umfang. In Gedanken bei den Opfern und ihren Angehörigen“, schrieb Frankreichs Innenminister Gérald Darmanin am Montag auf Twitter.