Altach-Optimismus bekam gegen Austria arge Kratzer

Dass sich die Abwehr vor allem in der ersten Halbzeit teilweise nach Strich und Faden ausspielen ließ, mag an der Premiere des Innenverteidiger-Duos Strauss/ Nanizayamo liegen, die Abstimmung zwischen den beiden passte erst in der zweiten Halbzeit, aber da machten die Wiener kaum noch Druck auf das Altach-Tor. Auch die anderen Neulinge Christoph Monschein und Bakary Nimaga wirkten in den 90 Minuten gegen die Veilchen wie Fremdkörper, das sollte sich in den nächsten Spielen aber deutlich bessern.