Wahre Flut an Corona-Genesungen in Vorarlberg

In Vorarlberg hat es seit Samstag einen sehr starken Anstieg an Corona-Genesenen gegeben: 10.437 weitere Personen (Stand Sonntagnachmittag) galten in diesem Zeitraum wieder als genesen, ging aus dem Dashboard des Landes hervor. Gleichzeitig kamen 2.244 Neuinfektionen hinzu. 16.490 Menschen galten noch als aktiv positiv.