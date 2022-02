Spanien: Fußballfan von Flutlichtmast erschlagen

Der Unfall ereignete sich am Sonntagmittag während eines Spiels der vierten Liga in Pola de Lena in der Region Asturien im Norden Spaniens. Nach Angaben der Bürgermeisterin der Gemeinde Pola de Lena, Gema Álvarez, stammten die beiden Unfallopfer aus dem Ort und waren Stammgäste im Stadion.