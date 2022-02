Teuerung: Darunter leiden die Wiener

Die Preiswucher sind in jedem Lebensbereich spürbar. Der „Krone“-Aufruf zeigte aber, dass die Wiener am meisten unter den hohen Strom- und Gaskosten leiden. Leser berichten von extremen Preissteigerungen in diesem Bereich. Familien bereitet auch der immer teurer werdende Einkauf im Supermarkt Sorge. Pensionen und Gehälter steigen in Relation dazu nur gering. Auch der Pensionistin Anita P. bleiben für das restliche Monat nur noch 100 Euro übrig. Das und weitere spannende Themen lesen Sie heute in Ihrer „Krone“ und auf krone.at/wien.