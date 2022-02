Der Prinz kehrt nach „Bel-Air“ zurück

Weil er auf dem Basketballplatz einen massiven Wickel hat, muss der junge Will (Jabari Banks) seine Zelte in West Philadelphia abbrechen und zu seinem Onkel und seiner Tante ins noble Bel-Air in Kalifornien übersiedeln. Culture Clash vom Feinsten, wie ihn Will Smith in der Original-Serie „Der Prinz von Bel-Air“ famos vorgelebt hat.