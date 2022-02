Autolenker frontal gegen Baum gedonnert: verletzt!

Zu einem schweren Unfall ist es Samstagnachmittag in der Völkermarkter Straße in Klagenfurt gekommen. Der Autolenker musste ins Krankenhaus gebracht werden. Doch das war nicht der einzige Einsatz, zu dem die Berufsfeuerwehr sowie die Feuerwehr Klagenfurt ausrücken musste. Zur gleichen Zeit ging in St. Georgen am Sandhof ein Fahrzeug in Flammen auf.