Salzburgerin wurde Opfer von Investmentbetrug

Eine 53-jähriger Salzburgerin hat durch Investmentbetrüger mehr als 57.000 Euro verloren. Eine vermeintliche Finanzfirma hatte die Frau im Juli vergangenen Jahres telefonisch kontaktiert. Über die Firma investierte sie danach in Aktien und Kryptowährung. Seit Ende Dezember war das Unternehmen für die Frau nicht mehr erreichbar. Erst am Freitag erstattete die Betrogene Anzeige, berichtete die Polizei in einer Presseaussendung am Samstag.