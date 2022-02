Salzburgs Stadtstrand darf doch bleiben

Vor zwei Jahren wurde bei den gleichen Arbeiten am rechten Salzachufer eine Schotterbank aufgeschüttet, die in den ersten Pandemie-Monaten bei vielen Salzburgern schnell sehr beliebt wurde. Durch Lagerfeuer und Lärm gab es bald aber auch Probleme mit Anrainern. Diese Sorgen sollten nun offenbar auf rustikale Weise wieder in der Salzach verschwinden. Und zwar so, dass die Schotterbank wieder aufgelöst und in die Salzach zurückgebaggert wird. Zumindest kursierte diese Idee laut „Krone“-Infos im Schloss Mirabell.