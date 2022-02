Impfpflicht ist für FPÖ verfassungswidriger Zwang

Vertrauen muss erhalten bleiben

Doch einerseits geht es Haimbuchner - und an seiner Seite Rechtsanwalt Michael Schilchegger - ums Grundsätzliche, nämlich dass aus ihrer Sicht Verfassungswidriges nicht einfach so stehen gelassen werden dürfe: „Politik darf nicht im luftleeren Raum agieren, sondern muss sich in den Grenzen unserer Bundesverfassung bewegen“, sagt Haimbuchner. „Das Vertrauen der Bürger in die Institutionen des Staates hängt davon ab“, bekräftigt er.