Silber für Mirjam Puchner ++ Salzburg bei Rapid

Mirjam Puchner holt sich bei ihren ersten Olympischen Spielen gleich die Silbermedaille, Lisa Hauser schrammt nur knapp am Podest vorbei und Rapid und Salzburg treffen zum Start ins Frühjahr aufeinander - das und noch mehr sind ihre Themen in den Krone-Sport-News mit Moderator Martin Grasl am Freitag, dem 11. Februar.