Wien: Trotz Demo-Verbot droht Verkehrschaos

Innerstädtischen Bereich mit Auto besser meiden

Wohl ab Mittag könnte sich die Lage auf den Wiener Straßen zuspitzen. Gerade den innerstädtischen Bereich sollte man mit dem Auto, wenn möglich, ab diesem Zeitpunkt am besten meiden. Am frühen Abend ist am Heldenplatz zudem eine Protestkundgebung angekündigt, die bis in die späteren Abendstunden andauern soll.