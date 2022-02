Hemayat bietet eine Begleitung für die Seele

Sie hinterlassen in der Seele oft tiefe Spuren. Jene Erlebnisse und Bilder, die Menschen in sich tragen, die vor Krieg oder Folter in ihrer Heimat geflüchtet sind. Seit vielen Jahren bietet der Verein Hemayat Betroffenen professionelle Unterstützung dabei, ihre Traumata aufzuarbeiten. Vor allem auch Kindern.