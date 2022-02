Erster Trailer zum neuen „Jurassic World“ ist da!

Dinosaurier laufen durch Großstädte, bringen Schiffe zum Kentern, greifen Flugzeuge an und jagen Menschen: Mit spektakulären Szenen stimmen die Macher von „Jurassic World: Ein neues Zeitalter“ auf das nächste Dino-Abenteuer ein. Ein knapp dreiminütiger Trailer wurde nach der Veröffentlichung auf YouTube am Donnerstag in kurzer Zeit über vier Millionen Mal angeklickt.