Ski-Tourist verirrt sich am Kapruner Maiskogel

Offensichtlich betrunken, aber dennoch voller ernst zu nehmender Sorge, meldete sich ein Mann am Donnerstagabend bei der Polizei. Er gab an, seinen Lebensabschnittspartner, einen 37-jährigen niederländischen Staatsangehörigen, nicht mehr auffinden zu können. Das Letzte, an das sich der Mann erinnern konnte war, dass sie zuvor von einer Schibar am Maiskogel in Kaprun, über die bereits gesperrte Piste abgefahren waren. Danach hatten sich die Männer aus den Augen verloren.