„Vermisster“ Snowboarder besuchte eine Bar

Wie jetzt bekannt wurde, wurde am Dienstagabend ein britischer Snowboarder (51) von einem Freund (45) als vermisst gemeldet, weil sich die beiden bei einer Abfahrt aus den Augen verloren hatten und sich nicht mehr fanden. Alpinpolizisten verfolgten die Spuren im Gelände, die schließlich bei der Talstation der Sonnalmbahn in Zell am See endeten.