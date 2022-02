Vorarlberger-Tag in Peking ++ Klub-WM-Finale steht

Gleich zwei Vorarlberger holen sich am Donnerstag eine Goldmedaille in Peking ab, die Finalpaarung bei der Klub-WM steht fest und Michael Raffl meldet sich bei den Dallas Stars entscheidend zurück - das und noch mehr sind ihre Themen bei den Krone-Sport-News mit Moderator Martin Grasl am Donnerstag, dem 10. Februar.