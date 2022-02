Illegaler Handel mit edlen Stoffen

3240 Euro, die Hälfte davon bedingt - so lautete das Urteil gegen den Angeklagten. Dazu kommen noch 2000 Euro Verfall - also erzielter Gewinn, der an den Staat zurückgezahlt werden muss. Angeklagt war der Mann, weil er von November 2014 bis März 2015 insgesamt zwei Tonnen Textilien an eine Lustenauer Stofffirma verkauft hatte. Ware, die er zuvor einem ebenfalls angeklagten 55-jährigen Lageristen einer Textilfirma in Rankweil abgekauft hatte. Dass es sich bei den Stoffrollen um Diebesgut gehandelt hat, wollte der 66-jährige Textilkontrolleur allerdings nicht gewusst haben. Auch habe er keine Kenntnis darüber gehabt, dass die Stoffe von höchster Qualität waren - er sei von drittklassiger Ware ausgegangen. Deshalb habe er das Kilo für nur einen Euro weiterverkauft.