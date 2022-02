Gewinnen zum Kinostart von „Uncharted“

Fans werden in „Uncharted“ übrigens auch einen anderen Tom Holland zu Gesicht bekommen: Er musste mit seinem Gewicht von 74 Kilogramm bei „Uncharted“ wieder auf 66 Kilos für die Dreharbeiten zu „Spider-Man: No Way Home“ hinunter - innerhalb kürzester Zeit. Holland musste also seine gerade hinzugewonnene Muskelmasse wieder loswerden. Fans des aktuellen Spider-Man werden somit einen ganz anderen Tom Holland in „Uncharted“ erblicken - vom Charakter her genauso wie vom Aussehen.