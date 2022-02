Würzen Sie jetzt Ihr Business mit neuen Ideen

Die steirischen Unternehmen produzieren laufend intelligente neue Produkte, Verfahren und Dienstleistungen. An Arbeitstagen erreicht die SFG im Schnitt alle 36 Stunden ein Antrag auf Innovationsförderung. Jährlich werden zwischen 400 und 500 Patente angemeldet. Denn Wirtschaft im 21. Jahrhundert bedeutet Innovation. Wer erfolgreich sein will, muss in der Lage sein, Trends vorauszuahnen und künftige Entwicklungen nach Möglichkeit selbst zu gestalten.