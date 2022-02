Salzburgs Zoo-Bewohner turteln liebevoll herum

Am Montag ist es wieder soweit. Der Tag der Liebespaare, der Valentinstag steht an. Milliarden Menschen weltweit denken an diesem Tag besonders an ihre Liebespartner. Auch in der Tierwelt gibt es Geschöpfe, die ihre Liebe preisgeben, ihre Beziehungen öffentlich machen. So auch im Salzburger Zoo. Da turteln zum Beispiel die Brillenpinguine Emma und Skipper miteinander.