Drei Medaillen für ÖSV ++ „DELPOS“ Tränenabschied

Ein erfolgreicher Tag fünf in Peking für Österreich: Silber im Slalom und Zweifach-Bronze in der Kombination und im Herren-Doppelsitzer beim Rodeln! Alle Fakten zu Olympia und die emotionalsten Bilder zu Del Potros Karreireende, sehen Sie heute in den krone Sport-News mit Moderatorin Katie Weleba.