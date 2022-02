„Lasst mich laufen“-Sager führte zu Verurteilung

Gleich zweimal hat der fünf-fach vorbestrafte und psychisch eingeschränkte Angeklagte (27) die Rasierklingen-Masche abgezogen: Zuerst im Februar 2021, dann im Juni. In beiden Fällen spielte er vor, eine Rasierklinge verschluckt zu haben. Justizwachebeamten brachten ihn in das Spital. Dort wehrte er sich mit Gewalt und forderte die Beamten auf: „Lasst mich laufen. Ich bin zu Unrecht eingesperrt.“ Natürlich ignorierten die Beamten diese Bitte, meldeten es aber. Nun ortete der Staatsanwalt beim Prozess in Salzburg am Mittwoch eine versuchte Bestimmung zum Amtsmissbrauch.