Austro-Russen mit „Blüten“ am Bodensee erwischt

Am frühen Morgen des 29. Jänners fiel einer Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Lindau (Bayern) ein Fahrzeug mit österreichischer Zulassung auf. Die Beamten hielten den Pkw in der Kemptener Straße an. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Beamten fest, dass einer der drei russischen Fahrzeuginsassen nicht über die für die Einreise erforderlichen Personaldokumente verfügte. Während der noch andauernden Überprüfung flüchtete der 29-Jährige unvermittelt zu Fuß in Richtung Lindaupark. Nach einer, über mehrere hundert Meter dauernden, Verfolgung holte ein Beamter den Mann ein. Bei der anschließenden Festnahme trat der Mann nach einem der Polizeibeamten, verletzte diesen jedoch nur leicht. Nachdem die Beamten den Mann anschließend genauer durchsucht hatten, fanden sie bei ihm eine gefälschte 200-Euro-Note.