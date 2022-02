Frühlingserwachen mitten im Winter

Wien blüht auf, und das im wahrsten Sinne des Wortes! Heute erwarten wir in der Bundeshauptstadt bis zu 15 Grad, und das, obwohl noch nicht einmal Mitte Februar ist. So sehr uns das Herz angesichts milder Temperaturen aufgeht - das frühe Erwachen der Natur in Wiener Parks und Naturoasen ist doch ein Zeichen der fortschreitenden Erderwärmung und kein Grund zur Freude wie Klimaforscher warnen. Der Klimawandel hat einen sichtbaren Effekt auf Vögel, Insekten und Pflanzen.Das und weitere spannende Themen lesen Sie heute in Ihrer „Krone“ und auf krone.at/wien