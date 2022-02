Die verschneite Bergwelt Osttirols erwandern

Winterwandern in Kartitsch in Osttirol ist ein Erlebnis für Körper und Seele, das man nicht verpassen sollte. Eine perfekte Chance um das zu erleben, bieten die diesjährigen Europäischen Winterwandertage mit geführten Wanderungen für jeden Geschmack und jede Kondition. Seien es mittelschwere oder leichte Wanderungen durch die idyllische Landschaft - eine passende Einkehrmöglichkeit liegt immer am Weg.